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أخبار العالم

الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي لزيارة السعودية

الخميس 09/يناير/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، اليوم الخميس، دعوة للرئيس التونسي، قيس سعيد، لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، استقبل بقصر قرطاج، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان.

وتلقّى سعيد رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدّد له فيها التهاني باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق لتونس من استقرار سياسي.

وتضمنّت الرسالة دعوة موجهة من خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس التونسي، لزيارة المملكة العربية السعودية لمزيد تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمّ التطرق خلال هذا اللقاء إلى متانة العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ومزيد تطويرها في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.
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