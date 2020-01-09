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رياضة

استقالة حسام حسن من تدريب سموحة .. تفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 06:26 م
حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
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محمد رشاد -حسام الحارتي
قرر التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، التقدم باستقالتيهما من القيادة الفنية للفريق عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-3 في الدوري الممتاز.

وأبلغ التوأم "حسن" اعتذار الجهاز الفني للمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ووجهوا له الشكر على الفترة الماضية.

واتفق الطرفان على قيادة التوأم حسن للمباراة المُقبلة أمام حرس الحدود بسبب ضيق الوقت على أن يتعاقد فرج عامر مع الجهاز الجديد بعدها مباشرة.

ولعب سموحة تحت قيادة حسام حسن 12 مباراة فاز فى خمس مباريات وتعادل في أربعة لقاءات وهزم فى ثلاثة كان آخرها أمام وادي دجلة .
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