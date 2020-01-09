رغم الانفصال .. مشاهد تكشف حب أصالة لـ طارق العريان

بالرغم من إعلان الفنانة أصالة، لإنفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام لما يقرب من 14 عاما، إلا إن هناك العديد من المشاهد التي تؤكد حبها له.



نشرت أصالة صورة جمعتها بالعريان، عندما اعلنت الانفصال ولم تكتف بنشر صورة لها فقط، وعلقت عليها قائلة :"بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".



وتابعت "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا ، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".



وطرحت أصالة، فيديو كليب أغنية "شامخ" والتي بها رسائل كثيرة قد تكون لطليقها طارق العريان، خاصة بظهورها تبكي ضمن أحداث الكليب، وتعلق المحاليل.



كما طرحت أصالة، العديد من الأغاني الحزينة في البومها الجديد "في قربك" منها أغنية "جابوا سيرته"، والتي تصف شعورها بعد الانفصال.