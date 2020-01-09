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أخبار العالم

شاهد.. أول فيديو لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

الخميس 09/يناير/2020 - 10:08 م
لحظة اسقاط الطائرة
لحظة اسقاط الطائرة الاوكرانية
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عرفة البنداري
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقطع فيديو، قالت إنه أول إثبات على تسبب صاروخ في إسقاط الطائرة الأوكرانية التي اقلعت من مطار الخميني في طهران.

ويظهر في الفيديو صاروخ وهو يصيب طائرة ويدمرها، ونقلت قناة ماكو الإسرائيلية عن خبراء قولهم إن حطام الطائرة يظهر أنها تعرضت لضربة صاروخية.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران تم إسقاطها بصاروخ إيراني.

وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين وعسكريين من دول عدة في إطار التحقيق بشأن ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية بإيران.

وأشار إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ إيراني ربما كان خطأً غير مقصود، مشيرا إلى أن إيران لن تجر تحقيقات جادة وشفافة بشأن الطائرة الاوكرانية.

ولفت إلى أنه يجب أن يُسمح لمحققين كنديين بدخول إيران لإجراء تحقيقات حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مطالبًا بتحقيق كامل وشفاف.

وكان مسؤولون قد قالوا لوكالة  رويترز إنهم على قناعة بأن طائرة "بوينج" الأوكرانية التي تحطمت في إيران، تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تذكر أسماؤهم، عن اعتقادهم بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية.

وقال أحد المسؤولين لـ "رويترز"، إن الأقمار الأمريكية رصدت إطلاق صاروخين قبل قليل من تحطم الطائرة، وأعقبت ذلك دلائل على وقوع انفجار.

ولقي  176 شخصا مصرعهم من جراء تحطم طائرة "بوينغ" للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، يوم الأربعاء 8 يناير الجاري.

وطرح مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني 3 احتمالات لسبب وقوع الكارثة، بما فيها إسقاطها بصاروخ وانفجار على متن الطائرة وطالبت أوكرانيا الجانب الإيراني بضرورة مشاركتها في التحقيقات التي تتعلق بالطائرة.

وكان مسؤولون قد قالوا لوكالة رويترز إنهم على قناعة بأن طائرة "بوينج" الأوكرانية التي تحطمت في إيران، تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تذكر أسماؤهم، عن اعتقادهم بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية.

وقال أحد المسؤولين لـ "رويترز"، إن الأقمار الأمريكية رصدت إطلاق صاروخين قبل قليل من تحطم الطائرة، وأعقبت ذلك بدلائل على وقوع انفجار.

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