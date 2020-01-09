شروط حصول الأرملة والأبناء على المعاش في قانون التأمينات الجديد

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020 ، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل او صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.



ومع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى أول يناير الجارى ، تضمن القانون عددا من المزايا الكثيرة لأصحاب المعاشات والذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى ، حيث جاء هذا القانون لكى ينصفهم ويكون بمثابة هدية من الحكومة لهم فى بداية عام 2020.



ويعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.



كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.



وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى:



واشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.



كما حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروط حصول الأبناء على معاش والدهم.



ووضع قانون المعاشات الجديد شروطًا لحصول الأبناء على معاش والدهم، وتحدد في: ألا تكون الابنة متزوجة، ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.

