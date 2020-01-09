فالفيردي: هدف أتلتيكو الأول فاجأني .. لكنهم استحقوا الفوز

عبر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن حزنه وعدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.



يذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة، ليتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.





وقال فالفيردي في تصريحات تليفزيونية: "سيطرنا على أوقات كثيرة في المباراة، لم يحالفنا الحظ على استغلال الفرص التي سنحت لنا، وخسرنا المباراة."



وأضاف: "في البداية تفاجأت بهدف مبكر لأتلتيكو مدريد في الشوط الأول، وهذا بعثر أوراقي، ولكن حاولت العودة في النتيجة، واستطعنا التفوق على أتلتيكو مدريد وإحراز أهداف ، لكن الفار قام بإلغائها، فأتلتيكو مدريد استحق الفوز."



وأكمل: "النتيجة لن تؤثر على مستوى البارسا في الدوري الإسباني، نحن نسير بشكل رائع في الدوري، أتلتيكو استحق الفوز وبرشلونة استحق الفوز، وأتمنى للمشاهدين في السعودية مشاهدة ممتعة لمباراة النهائي."





البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.



وستقام مباراة النهائي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 والساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.