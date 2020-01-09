AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فالفيردي: هدف أتلتيكو الأول فاجأني .. لكنهم استحقوا الفوز

الخميس 09/يناير/2020 - 11:35 م
فالفيردي المدير الفني
فالفيردي المدير الفني لبرشلونة
Advertisements
إسماعيل محمود
عبر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن حزنه وعدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة، ليتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.


وقال فالفيردي في تصريحات تليفزيونية: "سيطرنا على أوقات كثيرة في المباراة، لم يحالفنا الحظ على استغلال الفرص التي سنحت لنا، وخسرنا المباراة."

وأضاف: "في البداية تفاجأت بهدف مبكر لأتلتيكو مدريد في الشوط الأول، وهذا بعثر أوراقي، ولكن حاولت العودة في النتيجة، واستطعنا التفوق على أتلتيكو مدريد وإحراز أهداف ، لكن الفار قام بإلغائها، فأتلتيكو مدريد استحق الفوز."

وأكمل: "النتيجة لن تؤثر على مستوى البارسا في الدوري الإسباني، نحن نسير بشكل رائع في الدوري، أتلتيكو استحق الفوز وبرشلونة استحق الفوز، وأتمنى للمشاهدين في السعودية مشاهدة ممتعة لمباراة النهائي."


البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.

وستقام مباراة النهائي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 والساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يعلن قائمته الرسمية المتجهة للسعودية فى بطولة السوبر الإسبانى

حافلة فريق برشلونة تضل طريقها في السعودية بسبب السائق

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

ميسي يقود تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بالسعودية

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو في السعودية

أتلتيكو مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بثلاثية في شباك برشلونة.. فيديو

ترشيحاتنا

ضعف المياه عن 4 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. تعرف عليها

بعد أنباء إصابتها بالزهايمر.. أشرف زكي يوضح حقيقة تجاهل عايدة عبد العزيز

الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية.. فيديو

أزمة عنيفة فى المصري | فرمان دولى بالحرمان من القيد الشتوي والصيفي

مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله.. فيديو

انهيار إيهاب توفيق عقب رؤيته جثمان والده فى المسجد .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون