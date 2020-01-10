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مرأة

بـ 5 جنيهات .. أحلى فطار عجة البيض بالخضار

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنتي تحاولين تقديم اطباق مختلفة وسهلة وغير مكلفة يمكنك تقديم عجة البيض بالخضار اتبعي الخطوات وطبقيها في يوم الاجازة

مقادير عجة بالخضار:

4 بيض

1 بندورة

1 فليفلة

1 بصلة صغيرة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي
طريقة تحضير عجة بالخضار :

1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا

2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم الى الخليط ونخلطهم جيدا

3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما

4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق الى ان يكتسب وجهها اللون الذهبي

5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم
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