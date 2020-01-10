بـ 5 جنيهات .. أحلى فطار عجة البيض بالخضار

اذا كنتي تحاولين تقديم اطباق مختلفة وسهلة وغير مكلفة يمكنك تقديم عجة البيض بالخضار اتبعي الخطوات وطبقيها في يوم الاجازة



مقادير عجة بالخضار:



4 بيض



1 بندورة



1 فليفلة



1 بصلة صغيرة



1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود



1/2 ملعقة صغيرة ملح



1 ملعقة صغيرة حليب بودرة



1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

طريقة تحضير عجة بالخضار :



1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا



2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم الى الخليط ونخلطهم جيدا



3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما



4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق الى ان يكتسب وجهها اللون الذهبي



5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم