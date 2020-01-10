بـ 5 جنيهات .. أحلى فطار عجة البيض بالخضار

اذا كنتي تحاولين تقديم اطباق مختلفة وسهلة وغير مكلفة يمكنك تقديم عجة البيض بالخضار اتبعي الخطوات وطبقيها في يوم الاجازة
مقادير عجة بالخضار:
4 بيض
1 بندورة
1 فليفلة
1 بصلة صغيرة
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة حليب بودرة
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي
طريقة تحضير عجة بالخضار :
1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا
2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم الى الخليط ونخلطهم جيدا
3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما
4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق الى ان يكتسب وجهها اللون الذهبي
5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم
مقادير عجة بالخضار:
4 بيض
1 بندورة
1 فليفلة
1 بصلة صغيرة
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة حليب بودرة
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي
طريقة تحضير عجة بالخضار :
1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا
2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم الى الخليط ونخلطهم جيدا
3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما
4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق الى ان يكتسب وجهها اللون الذهبي
5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم