الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع عبدالله السعيد

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لم تكن هناك مفاوضات لضم عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر وبيراميدز في يناير الجاري.



وقال أحمد مرتضى عبر تصريحات متلفزة، إنه لم يعقد أي جلسة مع السعيد أو يقابله منذ 9 أشهر كاملة، موضحًا أن السعيد لاعب محترف بمعنى الكلمة ويحترم تعاقداته الحالية.



وأضاف "سبق أن فاوضت وتعاقدت مع السعيد حين كان لاعبًا في الأهلي في الفترة القانونية، قبل أن يحدث ما تم ويعلمه الجميع، لكن الحقيقة أن الزمالك لم يفاوض السعيد من جديد".



وأشار إلى أن الزمالك لا يطالب سوى بالعدالة في الدوري المصري خاصة في الأخطاء التحكيمية التي تهدر مجهود الفريق.



وأوضح أن ناديه يطلب السماح بزيادة عدد المستبدلين في الشهر الجاري، بعد أن رحل لاعب عن الفريق ورفض استكمال عقده منذ بداية الموسم وأيضًا الإصابات الطويلة في صفوف الأبيض.