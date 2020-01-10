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اقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يمنح السنغال أكثر من 28 مليار فرنك

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:44 ص
البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
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أ ش أ
وقعت الحكومة السنغالية والبنك الإفريقي للتنمية، أمس /الخميس/، على قرض قدره 28.2 مليار فرنك إفريقي؛ لتمويل مشروع زراعي.

وذكرت الإذاعة السنغالية أن الاتفاقية الخاصة بتمويل مشروع منطقة التحول الزراعي الصناعي الجنوبي، وقعها وزير الاقتصاد السنغالي أمادو هوت، ونائب المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية سيرج نجويسان.

وقالت وزارة الاقتصاد السنغالية إن المشروع الزراعي يكلف 57 مليار فرنك، يساهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 8 مليارات فرنك، وتشارك الدولة السنغالية بـ11 مليارا.
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