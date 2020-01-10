بومبيو: لم نكن نعلم بموعد ومكان خطط سليماني لشن هجمات ضدنا

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أقر بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم يكن لديها معلومات تتعلق بموعد ومكان خطط الجنرال الإيراني قاسم سليماني لشن هجمات ضد الولايات المتحدة.





وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ليس هناك أدنى شك في أن هناك سلسلة من الهجمات الوشيكة التي خطط لها قاسم سليماني، لكن لا نعرف بالضبط متى ولا نعرف بالضبط أين. لكنها حقيقية".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في وقت سابق يوم الخميس، إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي لأسباب منها "أنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".





وأضاف ترامب: "أمسكنا بوحش كاسر‭ ‬وقضينا عليه وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".





وكانت إيران قد استهدفت قاعدتين عسكريتين، منها قاعدة "عين الأسد" قبل أيام، بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة، استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.



