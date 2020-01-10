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رياضة

شاهد.. بعثة الأهلي تطير إلى بولاوايو

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، هراري عاصمة زيمبابوي، متجهة إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن ملعب ماندافا الذي يقام عليه لقاء الأهلي مع بلاتينيوم غدا السبت في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت هراري ظهر الأربعاء الماضي بعد رحلة استمرت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الغد.

وكان سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي قد سبق البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات هناك، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق، والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

شاهد.. بعثة الأهلي تطير إلى بولاوايو
شاهد.. بعثة الأهلي تطير إلى بولاوايو
شاهد.. بعثة الأهلي تطير إلى بولاوايو
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