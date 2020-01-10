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رياضة

رسميا.. إنبي يطلب استعارة النيجيري جاكوب من سيراميكا كليوباترا

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:31 م
جاكوب نجوكو
جاكوب نجوكو
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عبدالله هشام
تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من نادي إنبي، يطلب خلاله استعارة النيجيري جاكوب نجوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة ستة أشهر، بدءا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم الكروي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وذكر الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، أن الإدارة تدرس العرض المقدم للاعب، من الناحيتين الفنية والبدنية قبل الرد على نادي إنبي، لا سيما وأن جاكوب من العناصر المبشرة في صفوف الفريق وظهرت إمكاناته بشكل سريع مع النادي في دوري. 

وقدم جاكوب مستوى طيب للغاية مع فريق سيراميكا كليوباترا بعد التعاقد معه في الصيف الماضي عقب ترشيح وكيل أعماله عبد الحميد عادل، ولفت انتباه العديد من أندية الدوري الممتاز، وذلك بسبب سرعته الكبيرة إضافة إلى قدرته على اللعب بكلتا القدمين في أكثر من مركز بالخط الهجومي، وكذلك اجادته الكبيرة لتسجيل الأهداف وصناعتها.

رسميا.. إنبي يطلب استعارة النيجيري جاكوب من سيراميكا كليوباترا
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