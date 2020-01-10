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محافظات

قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة طارئة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب والتى تستمر لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة الـ 8 مساء اليوم الجمعة،وحتى الثامنة من صباح غد السبت، مما سيؤثر على منسوب الضخ وضعف مياه الشرب بمناطق ( حى جنوب الجيزة ، حى الطالبية ، حى العمرانية ) شارعى الهرم وفيصل ومتفرعاتهما.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد احتياجات المواطنين بمناطق الانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ) .
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