بعد رفض تجسيدهم في فيلم عالمي.. من هم قبيلة البلابيش الصعيدية؟

على الرغم من سعادة أغلب القبائل والقرى بتجسيد أو حتى ذكر أسماء عائلاتهم في الأعمال السينمائية والدرامية كدلالة على القوة والشهرة، إلا أن الدماغ الصعيدي غلبت على قبيلة البلابيش، والتي رفضت الزج باسمهم في العمل السينمائي "الثأر ثأري" والذي يتناول الخصومات الثأرية داخل عائلات البلابيش وبعض العائلات الاخرى، خوفا من تأجيج المشاعر بحسب قولهم.





من هم البلابيش؟

قرى البلابيش تتبع مركز دار السلام بمحافظة سوهاج وتنقسم لثلاث قرى، البلابيش المستجدة والبلابيش بحري والبلابيش قبلي، وتقع أقصى جنوب مركز دار السلام، وتعد واحدة من أهم فروع قبيلة هوارة العربية الشهيرة، حيث يمتاز أهالى البلابيش كسائر هوارة بالعصبية والكرم الشديد واحترام العادات والتقاليد لدرجة كبيرة .





ويعتبر هوارة البلابيش من أعرق الهوارة التى سكنت مصر وعاشت بها وهما الآن يعيشون فى النقطة الفاصلة بين محافظتى قنا وسوهاج وتشتهر البلابيش بانها اكبر مكان يضم أعضاء هيئات قضائية ونيابية وصحفية فى محافظات مصر.





الثأر ثأري

في سياق متصل، كشف الفنان المصري العالمي سيد بدرية أنه بصدد تعاون سينمائي مع النجم الكوميدي محمد سعد بعد عدة لقاءات جمعتهما، واتصالات متبادلة خلال الفترة الماضية اتفقا فيها على تقديم عمل مشترك فى هوليوود، ليكون هذا هو العمل الأول لمحمد سعد خارج مصر.





ويدور الفيلم حول حرب الثأر الدائرة بين عائلة «البلابيش» وعائلة «الحميدات» من صعيد مصر، ونقلها إلى خارج مصر فى مقاطعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فالصراع يمتد عبر العصور والقرات والحضارات ويشتبك مع المافيات الإيطالية والروسية للتحكم فى تجارة الآثار والمخدرات داخل أمريكا.





البلابيش تهدد

في المقابل، أعربت رابطة أبناء البلابيش في سوهاج عن استياءها الشديد جراء ما تناولته تصريحات الفنان سيد بدرية حول العمل، معتبرة في الوقت نفسه أن ذلك يمثل إساءة كبيرة لقبيلة البلابيش المنتشرة بجنوب سوهاج وتمتد إلى محافظة قنا.



