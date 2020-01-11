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برلمان

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

السبت 11/يناير/2020 - 03:00 ص
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
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حسن رضوان
أعلنت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن زيادة أسعار الشرائح التي وضعتها وزارة الكهرباء.

وأضافت "ثابت" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عندما ياتي قارئ عدادات الكهرباء لا ينظر إلى العداد الموجود داخل كل منزل، وانما يقوم بوضع أرقام خيالية من تلقاء نفسه لا تنتمي إلى الواقع نهائيًا وذلك يجعل العديد من المواطنين في حالة من الضيق والعبء بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء غير المنطقية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إلغاء زيادة الشرائح التي قامت وزارة الكهرباء بإصدار قرار بزيادتها قبل ذلك وضرورة أن تقوم برقابة هؤلاء الموظفين القائمين على قراءة العدادات.

وأكدت النائبة على انها قدمت طلب الإحاطة ليتم توجيهة إلى وزارة الكهرباء للتحقيق في هذا الأمر ، ووضع حلول سريعة بهدف التخفيف الأعباء على المواطن المصري التي تحمل فاتورة البناء والبقاء.
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