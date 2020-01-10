AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جميلة عوض: القرآن الكريم ساعدني في إجادة اللغة

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:51 م
الفنانة جميلة عوض
الفنانة جميلة عوض
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الفنانة جميلة عوض، إنها معتادة على الوسط الفنى منذ أيام طفولتها، مضيفة: "كنت دايما بروح المسرح مع عمى وده كان شيء بالنسبالي طبيعى".

وتابعت جميلة عوض خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "كنت حاسة أنى هكون ممثلة منذ الطفولة، وكنت منتظرة الفرصة".

وأكملت: "كنت بروح التصوير مع أمى وقت الطفولة، وأول مشهد قمت بتمثيله كان عمري 7 سنوات".

ونوهت: "كنت بحفظ القرآن وأنا طفلة، مع شيخ فى المنزل وده ساعدنى أن اللغة العربية تكون جيدة".

وأشارت الفنانة إلى أنها كانت تنوى الانتقال إلى مدرسة لا يوجد بها مادتي العربي والدين ولكن والدها رفض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاجر سعد الدين تتحدث عن التحاقها بالبرامج الإذاعية..فيديو

علي حميدة: كنت أدرّس للمطربة وردة الجزائرية.. فيديو

كنت ببيع جرايد وأقشر بصل | هاني عازر: عشت فترة صعبة لأنفق على دراستي في ألمانيا| فيديو

عادل عوض: عملت مع المخرج علي بدرخان ولم أتجاوز 11 عاما

حمدي الوزير يحكي ذكرياته فى بورسعيد مع العدوان الثلاثي والنكسة|شاهد

هادي التونسي: أبو العينين كان معي بالمدرسة وله دور كبير في الاتحاد من أجل المتوسط.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

هبوط أسعار البنزين والدولار والذهب لهذه الأرقام.. اعرف الأسباب

صلاة الخسوف .. الأزهر يحدد وقت ابتدائها وانتهائها وحكم من تركها

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

إبراهيم نور الدين يكشف أسباب عدم إدارة جهاد جريشة نهائى أمم أفريقيا.. فيديو

رسالة من ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية في عيد ميلاده.. ماذا جاء فيها؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة