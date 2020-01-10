جميلة عوض: القرآن الكريم ساعدني في إجادة اللغة

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها معتادة على الوسط الفنى منذ أيام طفولتها، مضيفة: "كنت دايما بروح المسرح مع عمى وده كان شيء بالنسبالي طبيعى".



وتابعت جميلة عوض خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "كنت حاسة أنى هكون ممثلة منذ الطفولة، وكنت منتظرة الفرصة".



وأكملت: "كنت بروح التصوير مع أمى وقت الطفولة، وأول مشهد قمت بتمثيله كان عمري 7 سنوات".



ونوهت: "كنت بحفظ القرآن وأنا طفلة، مع شيخ فى المنزل وده ساعدنى أن اللغة العربية تكون جيدة".



وأشارت الفنانة إلى أنها كانت تنوى الانتقال إلى مدرسة لا يوجد بها مادتي العربي والدين ولكن والدها رفض.

