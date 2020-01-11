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فيديوجراف| الثلوج تغطي مدينة سانت كاترين

السبت 11/يناير/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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ايمن محمد

شهدت مدينة سانت كاترين تساقطا كثيفا للثلوج بداية من صباح اليوم بعدما وصلت درجة الحرارة بها لصفر درجة مئوية.

واكتست كل أحياء المدينة بالثلوج وأصبحت المدينة أشبه بمدينة قطبية أو أوروبية يغطيها الثلج.

واستقبل الأهالي الثلج بفرحة عارمة، إذ لم يسقط بهذه الكثافة منذ سنوات عديدة، وخرج الأطفال يلتقطون الصور ولعب الأطفال بكرات الثلج.

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن الثلج الكثيف يغطي كل أنحاء المدينة في منظر بديع ورغم الثلج والصقيع خرج الجميع سعداء بتساقط الثلج كانه يوم عيد.

ومن جانبه أكد إسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين إن الثلوج تعم بالخير على محمية سانت كاترين ويتسرب الثلج في جوف الأرض ليملأ الخزان الجوفي بالمياه علاوة على نمو الأعشاب الطبية والعطرية الموجودة بالمحمية.
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