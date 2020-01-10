AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

محمد عبدالله ونهلة كرم يحصدان المركز الثاني فرع الرواية شباب الأدباء

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
فاز الكاتب محمد عبدالله سامي، عن رواية "درب الإمبابي"، والكاتبة نهلة كرم عن رواية "المقاعد الخلفية" بالمركز الثاني مناصفة بجائزة ساويرس الثقافية بدورتها الحاليةفرع الرواية لشباب الأدباء

وكانت قد بدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه.

وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين.

وحضر الحفل الفنانة بشرى، والمهندس نجيب ساويرس، الفنانين طارق لطفى ومحمد فراج، حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها ال١٥ بدار الأوبرا المصرية، و عدد من الكتاب وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان تحكيم حفل جائزة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الخامسة عشرة، والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوسن بدر ضيف شرف إعلان برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية 2019

بدء حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ 15

بشرى ونجيب ساويرس يصلان حفل توزيع الجائزة الثقافية

سوسن بدر: جائزة ساويرس الثقافية منارة للفن وتساهم فى تمكين الشباب

أبو الغار يكشف سبب إلغاء فرع السيناريو بجائزة ساويرس الثقافية هذا العام

أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل نص مسرحي

ترشيحاتنا

الأزهر يعلق على ظاهرة خسوف القمر اليوم الجمعة

الزمالك وزيسكو.. هدف بنشرقي وإصابة ساسي الأبرز فى الشوط الأول.. فيديو

السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب زايد بـ الإمارات 20 فبراير

كلمة زعَّلتني.. حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ الزعيم بعد انتهاء تصوير فلانتينو

شاهد | لحظة إخراج ثعبان ضخم من سيارة سيدة بعد اختبائه في التابلوه

بعد العرض على الأهلي والزمالك.. مهاجم الملعب التونسي ينتقل للدوري الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور