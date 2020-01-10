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توك شو

شاهد.. إطلاق نظارات تعرض معلومات كاملة عن كل ما تراه

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:02 م
نظارات الجيل الخامس
نظارات الجيل الخامس
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد فايق، إن الجيل الخامس يأتي بتكنولوجيا جديدة ومختلفة، حيث تم إطلاق نظارة يمكنها القيام بدور الموبايل والكمبيوتر، وأدوات أخرى كثيرة.

وعرض "فايق" في برنامجه «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «DMC»، تقريرا يبرز إمكانات النظارة، وما يمكنها القيام به.

وذكر التقرير: "هل أنت مستعد لتجربة التقنية التى ستغير واقعك؟.. الق نظرة على المستقبل من خلال تقنية الـ XR غير المحدودة، الحوسبة السحابية والمعالجة على الجهاز".

كما جاء في التقرير: "من خلال تقنية الجيل الخامس فائق السرعة سيتاح لنا رؤية محتوى الجهاز، الذي يجعلنا نعيش بداخل العالم الافتراضى بنظام الزمن الفعلي والجرافيك الرائع".

وأردف الفيديو: "تقنية XR غير المحدودة هو ما تصنعه أحلام الجيل الخامس، هذه التقنية التي تتيح لمستخدميها الدخول فى عالم افتراضى معتمد على اختياراتهم الشخصية بشكل سلس، بفضل قدرة الجهاز على معالجة المعلومات بصورة سريعة".

واستكمل: "تقنية الجيل الخامس تمكننا من تدمير حواجز المسافات، بفضل سرعة انتقال المعلومات ونظام الزمن الفعلي، وحتى فى عالم ألعاب الفيديو، فستكون داخل العالم الافتراضى فى اللعبة بفضل الجرافيكس، و الرسومات الواقعية فتصبح جزء من اللعبة، بالإضافة إلى السماعات المدمجة بالنظارة لتزيد من واقعية اللعبة".

وأردف التقرير: "تقنية XR غير المحدودة يمكن أن تحسن إنتاجية المصانع وأداء الماكينات، من خلال رؤية جميع الاحصائيات الخاصة بالمصنع عن طريق الواقع المعزز، وحتى أثناء تجولك فى المدينة، ستتيح هذه النظارات أن تتفاعل مع محيطك بشكل أفضل، لأنها تمكنك من رؤية معلومات عن أى منتج أو أى شيء قد يثير اهتمامك".
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