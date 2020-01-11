تعليم الوادي الجديد : جهزنا 27 لجنة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

يشهد اليوم قطاع تعليم الوادي الجديد وإدارتها التعليمية الخمس انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الاول للصفين الاول والثانى الثانوى وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.





وفي هذا الاطار أكد صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، انه تم تجهيز ٢٧ لجنة بمدارس المحافظة تستقبل اليوم نحو ٣٤٤٢ طالب وطالبة لآداء إمتحانات الصف الأول والثانى الثانوى وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.





وأشار إلى ان ١٦٧٥ طالبا وطالبة بالصف الاول الثانوى يؤدون امتحان مادة اللغة العربية ورقيا بالفترة المسائية من الواحدة وحتى الرابعة ظهرا، فيما يؤدى نحو ١٧٦٧ طالبة وطالب بالصف الثانى الثانوى يؤدون الامتحان إلكترونيا بالفترة الصباحية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.





وأوضح مرغنى، أن قطاع التعليم بالمحافظة وجميع إداراته التعليمية الخمس أنهى كافة إستعدادته الخاصة بالامتحانات.



