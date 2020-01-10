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رياضة

وليد صلاح الدين يهاجم ثلاثي الزمالك بعد الفوز على زيسكو | تفاصيل

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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نور عادل
هاجم وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ثلاثي خط هجوم نادي الزمالك محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ويوسف أوباما، وذلك عقب مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي.

وفاز الزمالك على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة بدور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة إن الثلاثي أشرف بنشرقي واوناجم ويوسف أوباما، غير مقنعين بالمرة.

وأضاف: "الثلاثي يلعب ويؤدي على فترات، في بعض المباريات يكون اوناجم مكسر الدنيا، وفي مباريات أخرى لا يكون له أي أثر، ومثله أوباما وبنشرقي".

وأردف: "الأفضل منهم أحمد سيد زيزو، لديه الحد الأدنى من المستوى ويملك روحا قوية في الملعب وقادر على تأديه الأدوار الدفاعية، بالإضافة إلى لياقته البدنية".

وعن الثلاثي: "لا يعطون الفرصة للمدير الفني بأنه يستقر عليهم وذلك بسبب مستواهم المتذبذب".
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