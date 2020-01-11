استقبال خاص.. رد فعل كارتيرون تجاه بن شرقي عقب الهدف الطائر.. فيديو

فاز فريق الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 7 نقاط.



أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي هدف فى الدقيقة الرابعة من رأسية قوية تسكن الشباك ومصطفى محمد فى الدقيقة 89.



وقاد أشرف بنشرقي هجمة عنترية وأرسل محمد أونجم تمريرة عرضية في الدقيقة الخامسة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها أشرف بنشرقي برأسه كرة قوية تسكن الشباك من الوضع طائرا.



وكان رد فعل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، تجاه اللاعب عقب خروجه من اللقاء ، أن يستقبله بالأحضان مهنئا اياه على الاداء والهدف الرائع في اللقاء.