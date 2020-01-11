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رياضة

غياب الروح.. إبراهيم حسن يكشف سبب رحيل التوأم عن نادي سموحة

السبت 11/يناير/2020 - 06:45 ص
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
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إسماعيل محمود
كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة ، عن السبب وراء تقديمه وكابتن حسام للإستقالة من مناصبهما في النادي.

يذكر أن كابتن حسام حسن قد أعلن رحيله عن تدريب نادي سموحة بعد المباراة السابقة للفريق

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية:"العلاقة بيننا وبين فرج عامر علاقة إنسانية وأسرية ،سبب رحيلنا هو لشعورنا بغياب روح الانتصار عن اللاعبين ، لأن طموح اللاعبين لا يرتقي لطموحنا ، النادي وفر لنا كل شيء من الناحية المادية ومن كل النواحي ، فرج عامر لم يقصر وأنا حزين لإتخاذ هذا القرار لأجل فرج عامر."

وأضاف إبراهيم:" رحيلنا نهائي ولا رجعة فيه ، نتمنى من اللاعبين أن يثبتوا عكس ما في رأسنا، لم نحل عن سموحة للتعاقد مع نادي آخر .

ويلاقي اليوم نادي سموحة ، نظيره حرس الحدود ، في الثانية والنصف عصرًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.
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