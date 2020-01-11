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رياضة

هانى حتحوت: اليوم خبير أجنبي في القاهرة لتدريب الحكام على الفار.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك خبيرا أجنبيا سيصل إلى القاهرة، اليوم ، لتدريب الحكام على تقنية الفيديو المقرر تطبيقها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، المذاع على قناة «صدي البلد»، إن اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، أصدر بيانا يعلن خلاله، عزمه تطبيق تقنية الحكم المساعد"فار" بالفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي هانى حتحوت، إنه علم أن الاتحاد المصري للكرة سيستقدم خبيرا اجنبيا ، لتدريب الحكام على تقنية الفيديو، قبل تطبيقها بملاعبنا.
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