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فن

مدير أعمال الكينج.. وفاة زوج شقيقة محمد منير

السبت 11/يناير/2020 - 03:24 ص
محمد منير
محمد منير
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نبيل العدوى
غيب الموت قبل قليل محمود أبا يزيد الشهير بمحمود منير، مدير أعمال الفنان الكبير محمد منير فى إحدى المستشفيات.

وعمل الراحل رفقة محمد منير منذ سنوات طويلة كمديرا لأعماله بالإضافة لكونه زوج شقيقته وابن عمه.

وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها.
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