مدير مكتب محمد بن سلمان ينعى وفاة السلطان قابوس بن سعيد

أعرب بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، عن تعازيه لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان عن عمر ناهز الـ 79 عاما.



وقال العساكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رحم الله السلطان قابوس بن سعيد وأجزل له المثوبة والمغفرة".



وأضاف: "خدم بلاده وشعبه وأشقائه في الخليج بمحبة وعطاء. وأحسن الله عزاء إخواننا في سلطنة عمان وعظم أجرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، منذ قليل، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ79 عامًا، معلنًا الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام طيلة 40 يوما.



وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".



وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970 خلفًا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.