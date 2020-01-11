مواجهات نارية.. موعد مباريات اليوم السبت 11-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 11-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والإفريقية ، والعربية ، والأوروبية.



الدوري المصري

5.00 نادي مصر مع المقاولون العرب

تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت



دوري أبطال إفريقيا

3.00 ، بلاتينيوم والأهلي

3.00 ، ماميلودي صن داونز مع اتحاد الجزائر

3.00 ، مازيمبي أمام بريميرو دي اوجوستو

6.00 ، فيتا كلوب أمام الترجي التونسي

6.00 ، بيترو أتلتيكو أمام الوداد المغربي

9.00 ، الهلال السوداني أمام النجم الساحلي

تذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 1 - 3



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

2.50 ، ضمك مع الاتفاق

5.05 ، الفيصلي أمام الرائد

7.05 ، الهلال مع الوحدة

تذاع المباريات عبر قنوات السعودية الرياضية



الدوري الإنجليزي

2.30 ، كريستال بالاس مع آرسنال

5.00 ، تشيلسي مع بيرنلي

5.00 ، إيفرتون أمام برايتون

5.00 ، ليستر سيتي أمام ساوثهامتون

5.00 ، مانشستر يونايتد مع نوريتش سيتي

5.00 ، وولفرهامبتون أمام نيوكاسل يونايتد

7.30 ، توتنهام هوتسبير مع ليفربول

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 2 - 4 - 7 -13



الدوري الإيطالي

4.00 ، كالياري أمام ميلان

7.00 ، لاتسيو مع نابولي

9.45 ، انتر ميلان أمام أتلانتا

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 4



