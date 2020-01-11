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رياضة

مواجهات نارية.. موعد مباريات اليوم السبت 11-1-2020 والقنوات الناقلة

السبت 11/يناير/2020 - 07:35 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم السبت 11-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والإفريقية ، والعربية ، والأوروبية.

الدوري المصري
5.00 نادي مصر مع المقاولون العرب
تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت

دوري أبطال إفريقيا
3.00 ، بلاتينيوم والأهلي
3.00 ، ماميلودي صن داونز مع اتحاد الجزائر
3.00 ، مازيمبي أمام بريميرو دي اوجوستو
6.00 ، فيتا كلوب أمام الترجي التونسي
6.00 ، بيترو أتلتيكو أمام الوداد المغربي
9.00 ، الهلال السوداني أمام النجم الساحلي
تذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 1 - 3

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
2.50 ، ضمك مع الاتفاق
5.05 ، الفيصلي أمام الرائد
7.05 ، الهلال مع الوحدة
تذاع المباريات عبر قنوات السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي
2.30 ، كريستال بالاس مع آرسنال
5.00 ، تشيلسي مع بيرنلي
5.00 ، إيفرتون أمام برايتون
5.00 ، ليستر سيتي أمام ساوثهامتون
5.00 ، مانشستر يونايتد مع نوريتش سيتي
5.00 ، وولفرهامبتون أمام نيوكاسل يونايتد
7.30 ، توتنهام هوتسبير مع ليفربول
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 2 - 4 - 7 -13

الدوري الإيطالي
4.00 ، كالياري أمام ميلان
7.00 ، لاتسيو مع نابولي
9.45 ، انتر ميلان أمام أتلانتا
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 4

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