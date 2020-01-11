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بين الناس

أهالى ترعة إسكندر بالمرج يستغيثون من تحول الشارع لمقلب قمامة

السبت 11/يناير/2020 - 07:01 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
بعث شاكر محمد أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة المرج بالقاهرة.

أوضح شاكر أن شارع ترعة اسكندر 27 ارض الدواجن التابع لحى المرج بالقاهرة يعانى من الروائح الكريهة الناتجة عن تحول الشارع لمقلب للقمامة ،ما يفسد المظهر الحضارى للحى و يضر بصحة السكان .

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من تلك المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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