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صلاة الجنازة على جثمان السلطان قابوس بن سعيد.. شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 08:53 ص
صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على جثمان السلطان قابوس بن سعيد .. شاهد
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شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" بثا مباشرا للقطات الأولى لصلاة الجنازة على جثمان السلطان قابوس بن سعيد فى مسقط.

وكان الديوان السلطاني في عمان، أعلن صباح اليوم، السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر ناهز 79 عاما.

ويعد السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس سلطنة عمان العصرية الحديثة وباني نهضتها، حيث نقلها من الحكم القبلي إلى دولة مؤسسات وقانون.

49 عاما قضاها السلطان قابوس في الحكم بدأت في الـ23 يوليو 1970، جعلته صاحب أطول فترة حكم بين حكام العرب، وزادت من رصيد إنجازاته التي قدمها للسلطنة.

ويعد السلطان قابوس أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو عام 1981.

ويعتبر السلطان قابوس السلطان الثامن من سلالة الإمام أحمد بن سعيد المؤسس الأول لأسرة آل بوسعيد سنة 1744م، الذي مازالت ذكراه موضع احترام وإجلال في عمان كمحارب شجاع وإداري محنك.
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