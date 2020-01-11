لحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. شاهد

نشرت مواقع إخبارية إيرانية فیديو من كاميرات المراقبة، يوثق لحظة إ طلاق الصاروخ باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة.





وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها تحققت من صحة مقطع الفيديو، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يعود للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق منطقة باراند.





وكانت إيران قد أصدرت إيران صباح الأربعاء الماضى بيانا قالت فيه إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"،، وذلك نتيجة "خطأ بشري".





وأوضح البيان أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتعهدت إيران بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.



