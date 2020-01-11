اليوم .. البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية لمحافظة سوهاج

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، السبت، زيارة رعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -في تصريح له اليوم- إنه من المقرر أن تشهد الزيارة مجموعة من الاجتماعات مع الأبناء الأساقفة والكهنة لمتابعة جميع أمور الخدمة.



وأضاف أنه من المقرر أن يدشن البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة، التي تعد الأولى لهذه الإيبارشيات، عدد من الكنائس بأربعة من إيبارشيات المحافظة ويلتقي بأبنائه بهذه الإيبارشيات البالغ عددها ست إيبارشيات.



ونوه إلى أنه من المنتظر أن يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بالمجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين الماضى بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.



