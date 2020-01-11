ثورة أمهات مصر تتلقى رسائل تكشف حال امتحان 2 ثانوي في جميع المحافظات الآن

شكل ائتلاف "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، غرفة لرصد جميع أوضاع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي انطلقت رسميا اليوم، السبت الموافق 11 يناير 2020.
وقد ضمت هذه الغرفة أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية، لرصد أوضاع الامتحانات لحظة بلحظة.
وقد تلقت هذه الغرفة حتى العشرات من الرسائل التي ترصد أوضاع سير امتحان اللغة العربية الإلكتروني الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن.
وكان طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا منذ قليل إلى لجانهم، استعدادا لبدء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت.
ويؤدي الطلاب من التاسعة صباحا، امتحان مادة اللغة العربية، والذي من المقرر أن يستمر زمن الإجابة عليه حتى 12 ظهرا.
وأوضحت الرسائل أن الامتحان الإلكتروني سير بشكل جيد عبر التابلت في كل من مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بقنا، وحلوان الثانوية، ومدرسة الليسيه بالإسكندرية.
بينما تلقت الغرفة بلاغا يفيد بأن إدارة مدرسة الشهيد محمد سمير الرسمية لغات بمدينة بدر عقدت امتحان اللغة العربية لطلاب 2 ثانوي ورقيا وليس إلكترونيا، بسبب عدم جاهزية الشبكات.
كما أكد أولياء الأمور في رسائلهم المرسلة إلى الجروب الخاص بغرفة رصد "ثورة أمهات مصر"، أنه يتم الآن تداول صور امتحان اللغة العربية على صفحات التواصل الاجتماعي وإجاباته، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع.
وكان طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا منذ قليل إلى لجانهم، استعدادا لبدء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت.
ويؤدي الطلاب من التاسعة صباحا، امتحان مادة اللغة العربية، والذي من المقرر أن يستمر زمن الإجابة عليه حتى 12 ظهرا.
وبالنسبة لمواصفات أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن، فيكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).
وقد ضمت هذه الغرفة أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية، لرصد أوضاع الامتحانات لحظة بلحظة.
وقد تلقت هذه الغرفة حتى العشرات من الرسائل التي ترصد أوضاع سير امتحان اللغة العربية الإلكتروني الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن.
وكان طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا منذ قليل إلى لجانهم، استعدادا لبدء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت.
ويؤدي الطلاب من التاسعة صباحا، امتحان مادة اللغة العربية، والذي من المقرر أن يستمر زمن الإجابة عليه حتى 12 ظهرا.
وبالنسبة لمواصفات أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن، فيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).
وأوضحت الرسائل أن الامتحان الإلكتروني سير بشكل جيد عبر التابلت في كل من مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بقنا، وحلوان الثانوية، ومدرسة الليسيه بالإسكندرية.
بينما تلقت الغرفة بلاغا يفيد بأن إدارة مدرسة الشهيد محمد سمير الرسمية لغات بمدينة بدر عقدت امتحان اللغة العربية لطلاب 2 ثانوي ورقيا وليس إلكترونيا، بسبب عدم جاهزية الشبكات.
كما أكد أولياء الأمور في رسائلهم المرسلة إلى الجروب الخاص بغرفة رصد "ثورة أمهات مصر"، أنه يتم الآن تداول صور امتحان اللغة العربية على صفحات التواصل الاجتماعي وإجاباته، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع.
وكان طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا منذ قليل إلى لجانهم، استعدادا لبدء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت.
ويؤدي الطلاب من التاسعة صباحا، امتحان مادة اللغة العربية، والذي من المقرر أن يستمر زمن الإجابة عليه حتى 12 ظهرا.
وبالنسبة لمواصفات أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن، فيكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).