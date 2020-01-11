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أخبار العالم

كواليس اختيار سلطان عمان الجديد بعد وفاة قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 10:19 ص
هيثم بن طارق آل سعيد
هيثم بن طارق آل سعيد وهو ابن عم السلطان
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مـيـــــس رضـــــا
بث التليفزيون العماني بيانًا رسميًا يكشف فيه كواليس اختيار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ولا توجد في سلطنة عمان ولاية للعهد، ويحدد النظام الأساسي للسلطنة أن الأسرة الحاكمة تختار سلطانًا جديدًا خلال 3 أيام من خلو العرش، فإذا لم يحصل اتفاق يتم اللجوء إلى وصية السلطان قابوس السرية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، فإن الأسرة الحاكمة على ما يبدو لم تختر خليفة للسلطان قابوس وأوكلت المهمة للوصية، حيث تقرر فتح الوصية مباشرة بدل انتظار الـ 3 أيام المقررة في القانون العماني.

ويقول بيان مجلس الدفاع الذي يضم قادة الجيش، والأمن، ورؤساء المحكمة العليا، ورئيسي مجلسي الدولة والشورى، إن المجلس فتح الوصية حيث وجد اسم هيثم بن طارق آل سعيد وهو ابن عم السلطان، ووزير مخضرم للثقافة، وتولى أيضًا مناصب في وزارة الخارجية.

وقال السلطان قابوس خلال مقابلة أجريت معه العام 1997 عندما سئل عن الخلافة: "لقد كتبت بالفعل اسمين، بترتيب تنازلي، ووضعتهما في مظاريف مختومة في منطقتين مختلفتين".
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