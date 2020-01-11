AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: الحداد وتنكيس الأعلام 40 يوما على روح السلطان قابوس.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 10:21 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، توفي في ساعات مبكرة من صباح اليوم، السبت، وأعلن البلاط السلطاني في مسقط انتقاله إلى جوار ربه.

وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم، السبت، أنه تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل كامل في سلطنة عمان، يبدأ من اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأكدت أن البلاط السلطاني في عمان سيبدأ بتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة لوفاة السلطان قابوس.

وذكرت رشا مجدي أن السلطان قابوس كان زعيمًا محبًا للشعب المصري جدًا وكان محببا للأمة العربية كلها، وقد توفي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وقد تم صلاة الجنازة على جثمان السلطان قابوس، وتقوم سلطنة عمان باستكمال مراسم تشييع جثمان الزعيم العربي المحب للسلام، والذي أفنى عمره في حماية وطنه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تشييع جنازة السلطان قابوس حاكم عمان

لحظة إعلان التلفزيون العماني وفاة السلطان قابوس حاكم عمان.. فيديو

مدير مكتب محمد بن سلمان ينعى وفاة السلطان قابوس بن سعيد

بعد رحيله.. 50 صورة نادرة لـ السلطان قابوس حاكم عمان

شاهد.. آخر ظهور لـ السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان

ورحل عنا قابوس المعظم.. أحلام الشامسي تنعى حاكم عمان

ترشيحاتنا

5 أطعمة تجنب تناولها على الريق.. تعرف عليها

أحدث مفاجآت قضية قتيل الفيلا.. محامي زوج نانسي عجرم يرد

انا رومانسية .. دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من الراحل فاروق الفيشاوي .. فيديو

هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانوني سلطانا لـ عمان

ثورة أمهات مصر تتلقى رسائل تكشف حال امتحان 2 ثانوي في جميع المحافظات الآن

تعيين هيثم بن طارق بو سعيد سلطانا لعمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. غادة عادل وبشرى تتألقان بفساتين سوداء في حفل زفاف العسيلي

أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور