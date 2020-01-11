رشا مجدي: الحداد وتنكيس الأعلام 40 يوما على روح السلطان قابوس.. فيديو

وأكدت أن البلاط السلطاني في عمان سيبدأ بتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة لوفاة السلطان قابوس.





قالت الإعلامية رشا مجدي، إن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، توفي في ساعات مبكرة من صباح اليوم، السبت، وأعلن البلاط السلطاني في مسقط انتقاله إلى جوار ربه.وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم، السبت، أنه تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل كامل في سلطنة عمان، يبدأ من اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام.وذكرت رشا مجدي أن السلطان قابوس كان زعيمًا محبًا للشعب المصري جدًا وكان محببا للأمة العربية كلها، وقد توفي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.وقد تم صلاة الجنازة على جثمان السلطان قابوس، وتقوم سلطنة عمان باستكمال مراسم تشييع جثمان الزعيم العربي المحب للسلام، والذي أفنى عمره في حماية وطنه.