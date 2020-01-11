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تعليم

45 ألف طالب يبدأون امتحان الصفين الأول والثاني الثانوى بأسيوط

السبت 11/يناير/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
بدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بأسيوط امتحانات الفصل الدراسى الأول وتنتهي في 23 يناير، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي وسط استعدادات وفرتها الوزارة والمديرية لهذا الشأن.

وقال صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن المديرية استعدت للامتحانات بمختلف المدارس، مشيرا إلى أن أكثر من 45333 طالبا بالصفين الأول والثانى الثانوى سيؤدون الامتحانات بواقع 21250 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، و24283 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي في 121 مدرسة رسمي ولغات وخاص وتربية خاصة.

وأضاف أن عدد المدارس التى سيؤدى فيها الطلاب الامتحان إلكترونيا بلغ 90 مدرسة، بينما يؤدى الطلاب الامتحان ورقيا في 21 مدرسة.

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فى سياق متصل، ذكر وكيل الوزارة أنه عقد اجتماعا مع مدراء المدارس الثانوية وأخصائى التطوير التكنولوجى ومسئول الإحصاء وبحضور الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، وعبد الناصر حامد، مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد المحسن، مدير عام الشئون التنفيذية، وهشام طاهر، مدير إدارة شئون الطلاب، وعماد الدين محمود، مدير إدارة التعليم الثانوى.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنها عدم السماح للطلاب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول، ومنع الغش وإعداد تقرير يومي عن سير لجان الامتحانات، وكشف مجمع للطلاب الغائبين وكافة المستندات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى ضرورة التجهيز لجميع الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة، لافتا إلى أن امتحان الصف الثانى الثانوى سيكون فى الفترة الصباحية بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في الفترة المسائية.

وأضاف الدكتور محمد السيد أن الامتحان "OPEN BOOK"، حيث يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكترونيا أو ورقيا، مشيرا إلى اصطحاب الطالب الكارت الذى يحتوى على كود الطالب واسم المستخدم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحان، وعلى الطالب الالتزام بكتابة كود امتحان المادة الخاص به.
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