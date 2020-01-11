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تعليم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بالبحيرة.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 10:31 ص
امتحانات
امتحانات
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جمالات الدمنهوري
انطلقت صباح اليوم، السبت، الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م فى ١٨ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، حيث يؤدى امتحان اللغة العربية جميع طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى (عام ومهنى)، والصفين الأول والثانى الثانوى (عام وفنى ومكفوفين)، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية العامة للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش.

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن امتحانات النقل ستبدأ اعتبارا من اليوم، السبت الموافق 11/1/2020، للمراحل والصفوف التالية: الصفين الرابع والخامس الابتدائى وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الاثنين 13 يناير، وتستمر بالصف السادس الابتدائى لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء 14 يناير، مشيرا إلى أن امتحانات النصف الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م بالنسبة للصفين الأول والثانى الإعدادى العام ستستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 15/1/2020 خلال الفترة الصباحية.

وأضاف: "بالإضافة إلى الصفين الأول والثانى الإعدادي المهنى تستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء الموافق 15/1/2020 خلال الفترة المسائية والصفين الأول والثانى الثانوى (فنى ومكفوفين) لمدة 8 أيام حتى الأحد الموافق 19/1/2020، والصفين الأول والثانى الثانوى العام لمدة 11 يوما حتى الخميس الموافق 23/1/2020، والشهادة الإعدادية للمكفوفين لمدة 6 أيام وحتى الخميس 16/1،الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 15/1".

ونوه وكيل تعليم البحيرة إلى أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدارسى الأول للشهادة الإعدادية العامة يوم الخميس الموافق 16/1/2020 وتستمر لمدة 6 أيام حتى الخميس 23/1، مشيرا إلى بدء امتحانات الإعدادية المهنية من السبت 18/1/2020 وحتى الخميس 23/1 لمدة 5 أيام.
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بالبحيرة.. صور
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بالبحيرة.. صور
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بالبحيرة.. صور
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بالبحيرة.. صور
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بالبحيرة.. صور
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