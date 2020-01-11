بكلمات مؤثرة.. الرئيس السيسي ينعي السلطان قابوس.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانًا تنعي فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.



وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، السبت، أن البيان جاء كالآتي: "فقدت الأمة العربية زعيمًا من أعز الرجال المغفور له السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، قائدًا حكيمًا منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان، وعلى مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة، ولاتنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله، موقفه الاخوية والقوية والتي سطرها التاريخ بحروف من نور".



وأضافت أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينعى لمصر والأمة العربية أخًا وصديقًا، ويعرب باسمه وباسم مصر شعبًا وحكومًة عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عزة وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته جزاءًا لما قدم لشعبه ولأمته وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".



وقد أعلن الديوان السلطاني في عمان صباح اليوم، السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر ناهز 79 عاما.



وبدأ التليفزيون العماني في بث القرآن الكريم.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإنه تم إعلان الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

