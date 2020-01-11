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أخبار العالم

الملك سلمان وولي عهده ينعيان السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وأعربا عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني الشقيق، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل إلى جوار ربه بعد أن أتم مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في عُمان أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على سلطنة عُمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، اليمين الدستورية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا.
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