مصرع خفير نظامي في حادث تصادم بإيتاي البارود

لقى خفير نظامى بمركز شرطة إيتاي البارود مصرعه، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالطريق الزراعى أمام قرية الشعيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.





تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالطريق الزراعى القاهرة، الإسكندرية بدائرة المركز.





وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية ونتج عن الحادث مصرع "أحمد شوقي محمد" 38 سنة، خفير نظامي بمركز شرطة ايتاي البارود.



