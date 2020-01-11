رجل الثلج يظهر بسانت كاترين..والأطفال يلهون بالكرات ومجسمات الحيوانات

عاشت مدينة سانت كاترين أجواء مدينة أوروبية غطاها الثلج منذ أمس الأول وخرج السكان والأطفال يصنعون كرنفال مختلف من الثلج فمن بينهم من يصنع رجل الثلج وكان الأشهر على صفحات سانت كاترين وآخرين كتبوا أسماء سانت كاترين على الثلج بينما لعب وتقاذف الأطفال كرات الثلج وصنعوا مجسمات الحيوانات والطيور.





وقال الشاب محمد فتيح من شباب قبيلة الجبالية بسانت كاترين إنه صنع رجل الثلج ووضع له الكوفيه البدوية ووضعه بروفايل علي صفحته احتفالا بتساقط الثلوج التي أصبحت كرنفال لكل سكان سانت كاترين .





بينما قام السياح وزوار المدينة بالتزحلق على الثلج وصنع مجسمات الحيوانات مثل الإبل والماعز .



