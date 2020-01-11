يلا_يا أهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: ملك أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي يواجه نظيره بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الأكبر في القارة السمراء.





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #يلا_يااهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر .





وجاءت التعليقات كالتالى : _





الأهلي ملك إفريقيا المتوج في قلوب الجميع

#يلا_يا_أهلي





وباذن الله مش هيخذلنا

رغم ان ملعب المباراه مينفعش جناين مانجه حتى بس خير باذن الله ولادنا رجاله وڤايلر بيلعب الافارقه كلهم

#يلا_يا_اهلي





أفريقيا يا أهلي

يلا_يا_اهلي





يارب ياعالي أنصر الأهلي الغالي 🙏

#يلا_يا_اهلي





ولا فيه غيره يفرحني 🦅❤

اللهم فرحة🙏

#افريقيا_يا_اهلى