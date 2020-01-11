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تعليم

ماجدة هجرس تبحث سبل التعاون بين جامعتي القناة والخليج الطبية الإماراتية

السبت 11/يناير/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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انجي هيبة
استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور سيد الزيات ممثل جامعة الخليج الطبية بالإمارات العربية المتحدة.

وأكد الطرفان، خلال الاجتماع على اهمية التعاون والتبادل فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمنفعة المتبادلة.

من جانبها أكدت الدكتورة ماجدة هجرس على إمكانية التعاون فى مجالات التبادل والنشر الأكاديمي وكذلك التبادل لأعضاء هيئة التدريس "البحث والتعليم والرعاية الصحية" وطلاب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى فى مجالات التدريب والبحث.

وأضافت رئيس الجامعة أن هذا التعاون يهدف الى تطوير برامج مشتركة وتعزيز التأثير العالمى للجامعتين.

من جانبه رحب ممثل جامعة الخليج الطبية بالتعاون المشترك بين الجانبين مؤكدا أن التعاون مع جامعة قناة السويس سيؤتى بثمار جيده لما تتمتع به من إمكانيات علمية وبحثية.
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