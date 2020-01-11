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حوادث

ضبط لصين سرقا معدات من شقة مقاول بمدينة بدر

السبت 11/يناير/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط لصين سرقا معدات من شقة مقاول بمدينة بدر.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بمنطقة مساكن صبحي حسين ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما جوال بداخله عدد 5 هيلتى مختلفة الأنواع والأحجام وكابل كهرباء طوله 50 مترا وجاكوش ومفك.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن مقاول بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
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