تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط لصين سرقا معدات من شقة مقاول بمدينة بدر.



وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بمنطقة مساكن صبحي حسين ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما جوال بداخله عدد 5 هيلتى مختلفة الأنواع والأحجام وكابل كهرباء طوله 50 مترا وجاكوش ومفك.



بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن مقاول بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.



باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

