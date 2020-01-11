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حوادث

بعد مرافعة النيابة.. قرار من الجنايات بشأن محاكمة متهمي قضية محطة مصر

السبت 11/يناير/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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أحمد مهدي - عمرو خليفة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، تأجيل مُحاكمة 14 مُتهمًا بـ"حادث محطة مصر"، لجلسة 13 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم، وأمانة سر أحمد رضا.

وكشفت تحقيقات كمال الشناوى، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
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