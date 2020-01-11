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أخبار العالم

الخطوط الدولية الأوكرانية: غيرنا مساراتنا ولن نطير فوق إيران بعد الآن‎

السبت 11/يناير/2020 - 03:15 م
الخطوط الدولية الأوكرانية:
الخطوط الدولية الأوكرانية: غيرنا مساراتنا ولن نطير فوق إيران
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سمر صالح
قالت شركة الخطوط الدولية الأوكرانية، اليوم السبت، إنها غيرت مسارات طائراتها بالفعل ولن تطير فوق إيران، وذلك في أعقاب سقوط إحدى طائراتها بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران.

وأضافت الشركة أن طائرتها المنكوبة لم تتلق أي تحذير من مطار طهران، فيما يتعلق بوجود تهديد محتمل قبل إقلاعها.

وقال رئيس الشركة ونائبه في إفادة، إن الخطوط الدولية الأوكرانية نفت أيضا إشارات إلى أن طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الطبيعي، وقالت إنه كان ينبغي على السلطات الإيرانية إغلاق المطار.

ودعا المسؤولان إيران إلى تحمل كامل المسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته 176 شخصا، هم كل من كانوا على متن الطائرة.‎

يأتي ذلك، بعد اعتراف قوات الحرس الثوري الإيراني بإسقاطها الطائرة المدنية الأوكرانية، التي قضى فيها 176 شخصا، "بشكل غير متعمد ظنا منها أنها طائرة معادية".
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