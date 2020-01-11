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اقتصاد

الرقابة على الصادرات والواردات تصدر 26.6 ألف شهادة منشأ للسلع خلال نوفمبر 2019

السبت 11/يناير/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،نحو 26.598 ألف شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر 2019، وذلك طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالإتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، إتفاق ثنائى، كوميسا،MERCSOUR، EUR١، FORM-A، وغيرها).

وأوضحت بيانات الهيئة أنها قامت بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرم معها إتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لعدد 55 شهادة صادرة عن نفس الفترة.

ولفتت إلى قيام الهيئة بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من (تونس -الأردن-الكويت – السعودية – لبنان-السودان-البحرين – سلطنة عمان- الصومال والسنغال – دول اتفاقية أغادير) في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

وعلى جانب آخر قام مركز تدريب الهيئة بتدريب عدد 6277 متدربا من غير العاملين بالهيئة ، منهم 5907 متدربين من المستوردين ببرنامج “مزاولة الاستيراد” وذلك من خلال 146 برنامجا تدريبيا خلال الفترة من 6 أغسطس 2017 حتى 7 نوفمبر 2019، وعدد 370 متدربا من المصدرين ببرنامج “مزاولة التصدير” وذلك من خلال 17 برنامجاً تدريبياً خلال الفترة من 28 أكتوبر 2018 حتى 21 نوفمبر 2019.

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