محافظ سوهاج يتفقد المتحف القومي ومشروع الكورنيش الغربي وشارع الجمهورية

تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، متحف سوهاج القومى، مشيدًا بالمتحف وما يحويه من آثار من مختلف العصور، مؤكدًا أن سوهاج تتميز بالعديد من المقومات السياحية التى تجعلها مقصدًا للسائحين من مختلف أرجاء العالم.





تفقد محافظ سوهاج أيضا أعمال تطوير شارع الجمهورية، وأعمال الرصف الجارية بمشروع كورنيش النيل الغربي، للوقوف على أخر المستجدات ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من أعمال هذا المشروع الحيوي والهام لأبناء محافظة سوهاج، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.





وشدد "الفقى" خلال جولته على الالتزام باقصى معايير الجودة فى جميع الاعمال، موجها برفع كفاءة الحديقة العامة بميدان جمال عبدالناصر أمام بنك الاسكندرية، ودهان الاعمدة والبلدورات وسور الحديقة، لتتماشى مع ما تحقق من أعمال بالكورنيش الغربى، وخلق مظهر حضارى لائق.



