عقب ساعات من اختفائه.. العثور على جثة طفل بمياه مصرف بـ الشرقية

عثر عدد من أهالى قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، على جثة لطفل فى الصف السادس الابتدائى، داخل مصرف القرية، عقب ورود بلاغ بتغيبه أمس، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس من مواطن يعمل سائقا مقيم قرية حفنا باختفاء نجله 11 سنة طالب، وذلك بعد تناوله وجبة الغداء أمس.





وقام الأهالي بالبحث عنه ولم يجدوه وعصر اليوم عثر عليه، جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه آثار طعنات.



