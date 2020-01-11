أجمل حفلة مع أخويا.. محمد رمضان ينشر صور حفله الأخير

، على نشر مجموعة من صور حفله الأخير، الذي أقيم مساء أمس الخميس، فى دبي الجديدة، وذلك عبر صفحته الرسمية بإنستجرام.



وعلق محمد رمضان على الصور قائلًا "الحمد لله كانت أجمل حفلة مع أخويا وصديق عمري سعد لمجرد أقوى حفلة في دبي ثقة في الله نجاح ♥️



كان النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، ظهر على المسرح فى حفل دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقاما بغناء عدد من أغانيهم، وسط آلاف من الجمهور، والتي من أبرزها أغنية "إنساى"، تم تصويره بطريقة الفيديو كليب وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



وبدأ الفنان محمد رمضان، فقرته الغنائية كما نشرت شركة روتانا وسط تصفيق حار.



وظهر محمد رمضان وهو يدخل على المسرح بسيارة فارهة من نوع فيراري، التي يصل سعرها إلى 335 ألف دولار أمريكي، أي ما يقرب من 5.5 مليون جنيه مصري، على نغمات أغنية «نمبر وان» التي تفاعل معها الجمهور.





حرص الفنان محمد رمضان