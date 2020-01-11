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فن

شاهد.. أحمد الفيشاوي مع زوجته ندى الكامل فى رأس البر

السبت 11/يناير/2020 - 06:03 م
أحمد الفيشاوى وزوجته
أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل
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أحمد إبراهيم
نشرت ندى الكامل مقطع فيديو جديدة لزوجها الفنان أحمد الفيشاوى أثناء وجودهما فى رأس البر وذلك داخل أحد الفنادق هناك حيث يقضيان إجازة قصيرة هناك.

وعلق أحمد الفيشاوى فى الفيديو قائلا: من رأس البر أمام منطقة اللسان".

وعلقت ندى الكامل على الفيديو مستعين ببعض الايات القرأنية قائلة : "يقول جل وعلا : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) الرحمن/19-21.. ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ) الفرقان/53".

وجاء ظهور أحمد الفيشاوى مع زوجته فى رأس البر يبرر عدم حضوره للعرض الخاص بفيلم "يوم وليلة" والذى يشارك فى بطولته مع خالد النبوى.

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